Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
Однак посольство продовжить співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичну співпрацю, а також докладати інтенсивні зусилля для деескалації кризи.
У відомстві наголошують, що перенесення – лише безпековий захід, який не скасовує підтримку України, адже у Сполучених Штатах “відданість суверенітету та територіальній цілісності України непохитна”.
Ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після розмови президента Байдена з президентом Путіним і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях до дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно”, – зазначає у повідомлені секретар Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.
Також за даними The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, у США вирішили перед переїздом до Львова знищити у київському посольстві мережеве обладнання, комп’ютерні робочі станції та демонтувати телефонну систему.
- Зокрема міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що посольство Австралії тимчасово змінює місто роботи – переїжджає з Києва до тимчасового офісу у Львові.
- Раніше до цього ж рішення дійшов уряд Канади, оголосивши про перенесення посольства своєї держави в Україні з Києва до Львова – також через виклики, пов’язані з російською агресією.
- Нагадаємо, журналіст американського медіапроєкту Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів, що американцям телефонують з Державного департаменту США та просять негайно залишити Україну.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом щодо загрозливої ситуації в Україні з боку Російської Федерації. Лідери “погодилися, що залишається важливе вікно для дипломатії та для того, аби Росія відступила від своїх погроз Україні”.