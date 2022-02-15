У США заявили, що тимчасово переносять своє посольство в Україні з Києва до Львова через побоювання нового вторгнення РФ. Водночас у посольстві США вирішили знищити у столиці своє технічне обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Однак посольство продовжить співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичну співпрацю, а також докладати інтенсивні зусилля для деескалації кризи.

У відомстві наголошують, що перенесення – лише безпековий захід, який не скасовує підтримку України, адже у Сполучених Штатах “відданість суверенітету та територіальній цілісності України непохитна”.

Ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після розмови президента Байдена з президентом Путіним і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях до дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно”, – зазначає у повідомлені секретар Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

Також за даними The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, у США вирішили перед переїздом до Львова знищити у київському посольстві мережеве обладнання, комп’ютерні робочі станції та демонтувати телефонну систему.