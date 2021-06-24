Американський лідер Джо Байден та представники уряду Афганістану домовилися щодо перевезення десятків тисяч афганських громадян, які допомагали військовим США, до третіх країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться про переселення десятків тисяч афганців, які під час 20-річної війни в Афганістані допомагали американським та союзним військовим. Передусім з Афганістану спорядять перекладачів, щойно систематизують їх заявки на переїзд.

Інсайдер на умовах анонімності повідомив, що Білий дім поінформував законодавців про ці плани.

“Ми плануємо це з урахуванням форс-мажорних обставин, тому ми готові до всіх сценаріїв… За потреби ми розглянемо додаткові варіанти переміщення чи евакуації афганців”, – розказав інсайдер.

За час військових дій в Афганістані зі США співпрацювали понад 18 тисяч афганців. Вони працювали перекладачами, водіями, інженерами, охоронцями, службовцями американських посольств тощо. Після рішення щодо виведення військ зі США афганці подали заявки на імміграційні візи для осіб, яким погрожують через співпрацю зі США. Окрім самих заявників, емігрувати з Афганістану мають і члени їх родин. Загалом — понад 53 тисячі осіб.

На першому етапі США розглянуть заявки на імміграцію. На другому етапі афганців перемістять до третіх країн, де вони чекатимуть на американські візи. При цьому, переїзд до третьої країни не дає гарантії, що потім вдасться отримати американську візу. Що буде в разі, якщо афганець не отримає американську візу, скерують його назад чи залишать у третій країні, не відомо.

Напередодні 70 організацій звернулися до Байдена, закликаючи його адміністрацію “негайно реалізувати плани з евакуації афганців, пов’язаних зі США”.

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На сьогодні 18 тисяч афганців подали заявки на участь у програмі SIV (Special Immigrant Visa). Приблизно половина заявок досі на першому етапі розгляду. 30% з них чекають на результати розгляду. 20% заявок вже схвалили.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

До цього американські військові вже спорядили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.