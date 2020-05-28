Про це йдеться в даних Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Станом на ранок 28 травня в США зафіксовано 100 442 жертв COVID-19.
Відтак, США стали першою країною у світі, де кількість померлих перевищила цей показник. Усього у світі від коронавірусної хвороби померли 355 653 людини.
Усього з початку епідемії у США на коронавірус захворіли 1 699 933 людини. Водночас понад 391 тис. вилікувалися.
- Раніше повідомлялося, що у США вже понад мільйон хворих COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп вважає, що психологічна депресія в умовах карантину більш небезпечна, ніж сам коронавірус.