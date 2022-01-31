Сполучені Штати Америки разом із союзниками підготували перелік осіб, на яких можуть накласти санкції у разі агресії Кремля на Україну. Йдеться про російську еліту та найближче оточення президента РФ Володимир Путіна.

Про це повідомляється у матеріалі міжнародного видання Reuters.

Високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності сказав, що людей обирали за принципом, хто відіграє роль в ухваленні рішень та є “співучасниками дестабілізаційної поведінки Кремля”. Співрозмовник зазначив, що чиновники зі Сполучених Штатів не можуть розкривати зміст переліку чи називати конкретні імена через ризик втечі. Проте за його словами, він містить достатньо осіб та сімейних зв’язків, пов’язаних зі зберіганням активів. Пакети санкцій розробили окремо для оточення Путіна та окремо для членів родин російської еліти.

“Помічники Путіна не зможуть використовувати свої подружжя та інших членів сім’ї, щоб ухилятися від санкцій. [Нові] санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та гарантують, що вони не зможуть приховувати гроші на Заході та вкладати кошти в навчання в елітних західних університетах”, — пояснив посадовець.

Чиновник сказав, що багато хто з цих осіб є особливо вразливими цілями через глибокі фінансові зв’язки із Заходом.