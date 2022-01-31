Про це повідомляється у матеріалі міжнародного видання Reuters.
Високопосадовець адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності сказав, що людей обирали за принципом, хто відіграє роль в ухваленні рішень та є “співучасниками дестабілізаційної поведінки Кремля”. Співрозмовник зазначив, що чиновники зі Сполучених Штатів не можуть розкривати зміст переліку чи називати конкретні імена через ризик втечі. Проте за його словами, він містить достатньо осіб та сімейних зв’язків, пов’язаних зі зберіганням активів. Пакети санкцій розробили окремо для оточення Путіна та окремо для членів родин російської еліти.
“Помічники Путіна не зможуть використовувати свої подружжя та інших членів сім’ї, щоб ухилятися від санкцій. [Нові] санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та гарантують, що вони не зможуть приховувати гроші на Заході та вкладати кошти в навчання в елітних західних університетах”, — пояснив посадовець.
Чиновник сказав, що багато хто з цих осіб є особливо вразливими цілями через глибокі фінансові зв’язки із Заходом.
- Нагадаємо, що жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян.
- На тлі можливого вторгнення Росії в Україну західні уряди погрожують Кремлю небаченими раніше санкціями. Проте з-поміж усіх попереджень про наслідки викликати страх у Москви може тільки одне – відключення від глобальної банківської системи SWIFT.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти особисто президента Володимира Путіна не зашкодить йому. Він додав, що такий крок з боку Сполучених Штатів Америки буде “політично руйнівним”.
- Окрім цього, Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України. Сенатори-демократи передбачили таку можливість в альтернативному санкційному законопроєкті.
- Також стало відомо, що у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.