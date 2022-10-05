Розвідувальні служби Сполучених Штатів висловили підозру, що частина представників української влади санкціонували вибух під Москвою в серпні, під час якого загинула російська пропагандистка Дарія Дугіна, донька відомого російського націоналіста. Це, на думку офіційних осіб США, є елементом таємної кампанії та може "розширити конфлікт".

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Сполучені Штати не брали участі в атаці, ані надаючи розвідувальні дані, ані іншу допомогу, заявили офіційні особи. Американські офіційні особи також зазначили, що не знали про операцію заздалегідь і були б проти вбивства, якби з ними проконсультувалися.

Минулого тижня в уряді США поділилися оцінкою української співучасті, що ретельно проводиться, про яку раніше не повідомлялося. Україна заперечувала свою причетність до вбивства одразу після теракту, і високопосадовці повторили ці спростування, коли їх запитали про оцінку американської розвідки.

Хоча РФ не помстилася конкретно за вбивство, Сполучені Штати стурбовані тим, що такі атаки — хоча вони мають високу символічну цінність — мають незначний прямий вплив на поле бою та можуть спровокувати Москву завдати власних ударів по вищих українських посадовцях. Американські посадовці розчаровані відсутністю прозорості України щодо своїх військових і таємних планів, особливо на території РФ.

З початку війни українські спецслужби продемонстрували здатність проникати в РФ для проведення диверсій. Однак убивство Дугіної було б однією з найсміливіших операцій на сьогодні — свідчить, що Україна може дуже наблизитися до відомих росіян.

Деякі американські офіційні особи підозрюють, що справжньою метою операції був Олександр Дугін, російський ультранаціоналіст, і що оперативники, які її проводили, вважали, що він буде в автомобілі разом зі своєю донькою.

Дугін, один із найвідоміших рупорів Кремля, які закликають Москву посилити війну проти України, був головним прихильником імперіалістичної агресії РФ.

Американські офіційні особи, які говорили про розвідку, не розголошують, які представники української влади, як вважають, санкціонували місію, хто здійснив напад, і чи президент Володимир Зеленський погодив її.

Офіційні особи США не зазначили, хто в американському уряді виніс застереження або кому в українській владі вони були надіслані. Якою була відповідь України, також невідомо.

Сполучені Штати намагалися обережно уникати зайвої ескалації з Москвою протягом усієї війни — зокрема, наказуючи Києву не використовувати американське обладнання чи розвідувальні дані для проведення атак усередині РФ. Проте нещодавні успіхи України на полі бою спонукали РФ відповісти серією ескалаційних кроків, як-от проведення часткової мобілізації та перехід до анексії східної України.

У Вашингтоні зростає занепокоєння, що РФ може розглядати подальші кроки для посилення війни, включно з відновленням зусиль щодо вбивства відомих українських лідерів. Тоді Зеленський стане головною мішенню російських груп вбивць, як було під час російського штурму Києва на початку повномасштабної війни.

Але тепер американські посадовці заявили, що РФ може націлитися на широкий спектр українських лідерів, багато з яких мають менший захист, ніж Зеленський.

США та Європа запровадили санкції проти Дугіної. Вона поділяла світогляд свого батька і була звинувачена Заходом у поширенні російської пропаганди про Україну.

Після вбивства Дугіної РФ відкрила розслідування вбивства, назвавши вибух, у результаті якого вона загинула, терористичним актом. Дугіна загинула миттєво в результаті вибуху, який стався в Одинцовському районі, заможному районі Підмосков’я.

Припущення зосереджувалися на тому, чи несе відповідальність Україна, чи це була операція під фальшивим прапором, яка мала на меті покласти провину на українців. Вибух стався після серії українських ударів у Криму, частині України, яку РФ захопила в 2014 році. Ці удари спонукали ультранаціоналістів з оточення Дугіна закликати Путіна посилити війну в Україні.

Внутрішня розвідка РФ поклала відповідальність за вбивство Дугіної на українські спецслужби. У повідомленні, опублікованому через день після нападу, ФСБ повідомила, що оперативники затримали українку, яка в’їхала в РФ в липні і орендувала квартиру у будинку, де жила Дугіна. Після вибуху жінка втекла з РФ, повідомляє ФСБ.

Ілля Пономарьов, колишній депутат російської Думи, який голосував проти анексії Криму, заявив, що відповідальність за вбивство несе група, яка складається з проукраїнських і антипутінських бійців, які діють у РФ, відома як Національна республіканська армія.

В інтерв’ю The New York Times Пономарьов стверджував, що перебував на зв’язку з Національною республіканською армією і знав про операцію проти Дугіної за кілька годин до її проведення. Багато посадовців у Вашингтоні скептично поставилися до заяв Пономарьова від імені групи.

Про смерть Дар’ї Дугіної стало відомо 20 серпня. Ймовірно, вона загинула через вибуховий пристрій, який спрацював в автомобілі, за кермом якого вона знаходилася. Підрив спровокував спалах машини.

“За мужність та самовідданість, виявлені при виконанні професійного обов’язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар’ю Олександрівну — кореспондента непублічного акціонерного товариства “Царгород Медіа”, місто Москва (посмертно)”, – йдеться у тексті указу.

Раніше Путін висловив співчуття батькам Дугіної та охарактеризував вбивство пропагандистки як “підлий, жорстокий злочин”.

У пресслужбі Національної гвардії України зауважили, що, за версією ФСБ РФ, вбивство Дар’ї Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. А виконавицею нібито є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, котра нібито раніше проходила службу в полку “Азов”. У такий спосіб росіяни намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання підрозділу Національної гвардії України терористичною організацією, показуючи росіянам “злочини, які вчиняють aзoвці” на території РФ.

Своєю чергою, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ навмисно поширює дезінформацію щодо причетності України до смерті дочки російського пропагандиста Дар’ї Дугіни, аби запустили всеросійську мобілізацію для війни в Україні.