Відповідну заяву оприлюднила пресслужба посольства США в Україні.

У диппредставництві нагадали, що санкції проти Медведчука були введені Вашингтоном ще у 2014 році.

“Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Віктор Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України”, – наголосили в посольстві.

Варто зазначити, що раніше посольство США у Києві також заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.

Як відомо, напередодні Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

“Розвідники впродовж останнього часу здобували інформацію про діяльність угруповання, яке — дійсно сьогодні вже можна констатувати — займається фінансуванням тероризму на території Донецької та Луганської області. Я не розкрию великої таємниці, якщо наголошу на тому, що за 14 км від нашого кордону на території Російської Федерації знаходиться нафтопереробний завод, яким володіє пан Медведчук спільно з дружиною, і пан Козак спільно зі своєю дружиною. Відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів з цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців. Тому нічого дивного в цьому немає, жодних таємниць. Крім того, у нас більш ніж достатньо доказів того, що це — терористичне угруповання, яке свідомо фінансують, допомагають нашим бойовикам, своїм бойовикам”, — пояснив Данілов.