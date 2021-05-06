У середу адміністрація Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Ослаблення патентних правил розширить глобальні поставки і скоротить розрив в вакцинації між багатими і бідними країнами.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Цей крок є попереднім і не гарантує негайного скасування глобальних патентних правил. Але сигнал підтримки з боку адміністрації Байдена є важливим.

“Адміністрація твердо вірить в захист інтелектуальної власності, але для того, щоб покласти край цій пандемії, вона підтримує відмову від цього захисту для вакцин COVID-19”, – зазначила в заяві торгова представниця США Кетрін Тай.

Президент Джо Байден і Тай довго обговорювали це питання після закликів глобальних правозахисних і прогресивних груп підтримати відмову від правил Світової організації торгівлі, запропоновану Індією і Південною Африкою. Байден як кандидат пообіцяв підтримати таку відмови від патенту, але фармацевтичні компанії тиснули на нього зі свого боку, аби президент не підтримував.

Напередодні рішення офіційні особи адміністрації Байдена на чолі з Тай зустрілися з більш ніж двома десятками учасників дебатів про патенти на вакцини. Сюди входили торгові партнери, експерти та представники установ охорони здоров’я і виробників вакцин. Як тільки вся необхідна інформація була зібрана та надана президенту Джо Байдену, він у кінцевому підсумку вирішив підтримати відмову відповідно до його передвиборної обіцянки.

Однак офіційні особи дали зрозуміти, що патентні правила не будуть зняті миттєво. Члени СОТ повинні одноголосно вирішити, чи слід послабляти обмеження.

“Мета адміністрації Байдена – якомога швидше доставити якомога більше безпечних і ефективних вакцин якомога більшій кількості людей”, – заявила Тай.

У жовтні 2020 року Індія і ПАР закликали держави, що виробляють вакцини від коронавірусу, тимчасово відмовитися від патенту на них. Цей крок мав би надати доступ до вакцини жителям бідних країн. Всесвітня організація охорони здоров’я та понад 60 країн підтримали цю ініціативу.