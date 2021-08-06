США вважають, що необхідно більше робити для притягнення Росії до відповідальності за незаконну окупацію Криму, і саме тому надають Україні допомогу в запуску міжнародної ініціативи "Кримська платформа".

Про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у виступі на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи.

Вона підкреслила, що США твердо переконані у тому, що анексія Криму – це великий злочин, який не може бути забутий, і протягом діяльності адміністрацій трьох президентів дотримуються політики невизнання незаконної окупації Росією Кримського півострова.

“На жаль, агресія Росії проти України поширюється далеко за межі Криму. Як ми всі знаємо, очолювані Росією сили на Донбасі продовжують вбивати українців на їх власній території. І Росія прагне використати свою незаконну окупацію Криму, щоб виправдати обмеження доступу до Чорного й Азовського морів. Але ми знаємо, що потрібно зробити більше для притягнення Росії до відповідальності. Ось чому США рішуче підтримують Кримську платформу. І ми будемо тісно співпрацювати з урядом України у цій підтримці”, – заявила Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).