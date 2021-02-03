США підтримали санкції проти NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Covid-19 Україна

оновлено 03.02.2021 о 16:02

Всього:

1227164 (+3285)

Хворіють:

158602 (+3285)

Вилікувались:

1045473 (+10101)

Померло:

23089 (+165)

17:17 Поставки PS5 сягнули позначки в 4,5 млн консолей на кінець 2020 року
17:15 В Україні створюють Національну вебплатформу ЦНАП
16:45 «Слуга народу» втратила лідерство в рейтингу партій — КМІС
16:38 Рада зобов’язала Кабмін прискоритися із впровадженням е-реєстру лікарняних
16:34 Кабмін вирішив відмовитися від частини повноважень: кому їх передадуть
16:03 Президентський рейтинг Зеленського впав на початку 2021 року — КМІС
15:53 Акції Kia Motors подорожчали на 14,5% після новин про мільярдні інвестицій від Apple
15:50 Уряд на час карантину підвищив зарплати шкільним медикам
15:26 Рекордні опади: у США вирує потужний сніговий шторм
15:08 Кабмін ліквідував понад 30 допоміжних органів: список
14:57 Шон Генніті – обличчя кризи ідентичності на Fox News – The Washington Post
14:43 Євросоюз отримає половину вакцин проти COVID-19 тільки у липні
14:38 Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського та Деркача, – адвокати Порошенка
Ексклюзив
14:15 «Слуги» влаштували суперечку в чаті через тендер на дослідження поведінки геїв: фото
14:04 «Від нас не втечеш»: KyivPride дотепно відреагував на блокування каналів Медведчука
13:49 Зеленський втратив лідерство у рейтингу довіри до українських політиків — КМІС
12:20 Новий уряд Італії сформує колишній глава ЄЦБ Маріо Драгі
Ексклюзив
12:14 Запустити людей з прапорами Coca-Cola: як «слуги» з приводу мітингу під Радою жартували, – фото
11:37 Порошенко підтримав рішення РНБО про закриття каналів Медведчука
11:10 В американській школі розгорівся скандал через завдання з вибором покарання для раба
10:57 Люди, що одужали від COVID-19, мають антитіла шість місяців: дослідження
10:44 Рабінович у Раді анонсував «імпічмент Зеленському» через санкції і заспівав «Вставай, страна огромная»: відео
10:22 Робот Boston Dynamics представив нові кросівки Adidas
10:00 На порядку денному Ради – відповідальність за домашнє насильство і трудові книжки: трансляція
Ексклюзив
09:39 «Слуги народу» зранку заблокували трибуну і підходи до президії в Раді: фото
09:35 Голова Нацспілки журналістів став на захист заблокованих телеканалів
08:52 В Україні за минулу добу зафіксовано 3285 нових випадків COVID-19
08:15 Прототип корабля SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час приземлення – відео

США підтримали санкції проти NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.

Середа, 3 лютого 2021, 16:49

Про це йдеться в офіційному повідомленні посольства США у Facebook.

“США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства”, – заявили у посольстві.

Також американські дипломати наголосили, що необхідно негайно запобігати спробам інформаційної війни проти суверенних держав шляхом дезінформації.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
  • Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
Теги: 112 Україна, Віктор Медведчук, ЗІК, санкції, США, NewsOne, посольство

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook