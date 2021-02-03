США підтримали санкції проти NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в офіційному повідомленні посольства США у Facebook.

“США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства”, – заявили у посольстві.

Також американські дипломати наголосили, що необхідно негайно запобігати спробам інформаційної війни проти суверенних держав шляхом дезінформації.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.