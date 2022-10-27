Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують хоробрих жінок Ірану. Він додав, що "приголомшений" масовими протестами в Ірані.

Про це повідомило The Guardian.

“Я хочу, щоб ви знали, що ми підтримуємо громадянок, хоробрих жінок Ірану”, — заявив Байден. “Мене вразило те, що це пробудило в Ірані. Це пробудило те, що, я думаю, не замовкне ще довго-довго”.

Зазначимо, що в Ірані почалися найбільші масові протести за останні роки після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона загинула після арешту поліцією моралі. Останні стверджували, що вона загинула через раптовий серцевий напад, але її батьки заявляли про те, що смерть настала внаслідок побиття. Махсу затримали через “порушення ісламського дрескоду” або, іншими словами, розв’язаний хіджаб.

Батько 22-річної дівчини заявляв, що під час її похоронів тіло було повністю загорнуте, крім обличчя та ніг, на яких він помітив забої, писало CNN.

Правозахисна організація Amnesty International називала затримання та вбивства демонстрантів “безжальним жорстоким придушенням”. Крім того, поліція провела “тотальну атаку на протестуючих дітей”, внаслідок чого загинули щонайменше 23 неповнолітніх.

“Жінок у всьому світі переслідують різними способами, але, в ім’я Бога, вони повинні мати можливість носити те, що хочуть”, – додав Байден.

Він вважає, що Іран “має припинити насильство проти власних громадян, які просто користуються своїми основними правами”.