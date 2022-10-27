Про це повідомило The Guardian.
“Я хочу, щоб ви знали, що ми підтримуємо громадянок, хоробрих жінок Ірану”, — заявив Байден. “Мене вразило те, що це пробудило в Ірані. Це пробудило те, що, я думаю, не замовкне ще довго-довго”.
Зазначимо, що в Ірані почалися найбільші масові протести за останні роки після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона загинула після арешту поліцією моралі. Останні стверджували, що вона загинула через раптовий серцевий напад, але її батьки заявляли про те, що смерть настала внаслідок побиття. Махсу затримали через “порушення ісламського дрескоду” або, іншими словами, розв’язаний хіджаб.
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Батько 22-річної дівчини заявляв, що під час її похоронів тіло було повністю загорнуте, крім обличчя та ніг, на яких він помітив забої, писало CNN.
Правозахисна організація Amnesty International називала затримання та вбивства демонстрантів “безжальним жорстоким придушенням”. Крім того, поліція провела “тотальну атаку на протестуючих дітей”, внаслідок чого загинули щонайменше 23 неповнолітніх.
“Жінок у всьому світі переслідують різними способами, але, в ім’я Бога, вони повинні мати можливість носити те, що хочуть”, – додав Байден.
Він вважає, що Іран “має припинити насильство проти власних громадян, які просто користуються своїми основними правами”.
- Вже декілька тижнів поспіль в Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.
- 26 жовтня по всьому Ірану спалахнули сутички, коли тисячі людей прийшли до місця поховання Махси Аміні в Саккезі, місті в провінції Курдистан, щоб відзначити 40 днів з дня її смерті.
- Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.
- На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.
- В Ірані 16-річна Асра Панахі померла після того, як силовики вчинили рейд у середній школі та вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який прославляє верховного лідера Ірану. Це спровокувало нову хвилю протестів по всій країні.
- Афганські жінки у всьому світі публікують в соцмережах свої фото в яскравих національних вбраннях, тим самим протестуючи проти нової вимоги талібів носити чорний хіджаб в школах і університетах.