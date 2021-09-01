Сполучені Штати Америки вкотре заявили, що не підтримують запуск російського газопроводу "Північний потік - 2" та вважають його загрозою енергетичної безпеки Європи.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом.

Уряди США та України підтримали зусилля щодо збільшення можливостей для постачення блакитного палива в Україну з диверсифікованих джерел.

Стосовно подальших кроків США в разі запуску трубопроводу, в США пояснили:

“Сполучені Штати мають намір продовжувати використовувати заходи, передбачені законодавством та енергетичною дипломатією, у тому числі через нещодавнє призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, щоб зберегти транзитну роль України”.

В США нагадали, що засуджують “використання Кремлем енергії, як геополітичної зброї”.

“Північний потік-2”

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.