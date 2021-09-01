Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом.
Уряди США та України підтримали зусилля щодо збільшення можливостей для постачення блакитного палива в Україну з диверсифікованих джерел.
Стосовно подальших кроків США в разі запуску трубопроводу, в США пояснили:
“Сполучені Штати мають намір продовжувати використовувати заходи, передбачені законодавством та енергетичною дипломатією, у тому числі через нещодавнє призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, щоб зберегти транзитну роль України”.
В США нагадали, що засуджують “використання Кремлем енергії, як геополітичної зброї”.
“Північний потік-2”
Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.
Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.
Реалізація проєкту була зупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.
У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.
Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.
Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу. У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.
Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі “Північний потік – 2” планується завершити до кінця літа.
- Президент США Джо Байден заявляв, що Російська Федерація не має права використовувати трубопровід “Північний потік – 2”, як енергетичну зброю проти України.
- Конгресменка, членкиня Демократичної партії, співголова групи підтримки України у Конгресі США Марсі Каптур наголосила, що Конгрес США повинен відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України. Ця заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку до підписання угоди між США та Німеччиною щодо російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Україна та Польща назвали угоду США та Німеччини щодо “Північного потоку-2” відмовою від спроб зупинити запуск російського газогону, що створює додаткові загрози як для Києва, так і для Центральної Європи.
- Європарламентарі з Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Словаччини, Румунії, Данії та Болгарії виступили зі спільною заявою щодо американсько-німецької угоду стосовно російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі, що відбудеться 22 серпня, обговорять гарантії виконання зобов’язань Німеччини щодо України на випадок запуску російського газопроводу “Північний потік -2”.