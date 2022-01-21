Про це бід час брифінгу заявила речник Білого дому.

Джен Псакі зазначила, що Білий дім нещодавно повідомив Конгрес про намір поставити в Україну гелікоптери Мі-17 із резервів Міністерства оборони США.

” Нещодавно ми повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію”, – заявила прессекретарка.

Також Джен Псакі ще раз підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві та Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.