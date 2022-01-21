Про це бід час брифінгу заявила речник Білого дому.
Джен Псакі зазначила, що Білий дім нещодавно повідомив Конгрес про намір поставити в Україну гелікоптери Мі-17 із резервів Міністерства оборони США.
” Нещодавно ми повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію”, – заявила прессекретарка.
Також Джен Псакі ще раз підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві та Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.
“Ми також використовуємо постачання третіх сторін, дозволені Державним департаментом, що дає можливість союзникам і партнерам США надавати американське обладнання з їхніх запасів для використання Україні. Зокрема, Держдеп дав дозвіл трьом союзникам по НАТО відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва”, – підкреслила речниця Білого дому.
- 21 січня біля будівлі посольства Великої Британії в Україні відбулася акція подяки за озброєння для зміцнення української обороноздатності. #Букви відвідали акцію та зробили для вас світлини.
- Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси.