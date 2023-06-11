США підтвердили, що Китай має шпигунську базу на Кубі щонайменше з 2019 року

Китай керує шпигунською базою на Кубі принаймні з 2019 року, що є частиною глобальних зусиль Пекіна відносно вдосконалення своїх можливостей збору розвідданих, заявив посадовець адміністрації Байдена.

Джерело: AP

Посадовець, котрий не був уповноважений давати публічні коментарі та говорив на умовах анонімності, зазначив, що розвідувальне співтовариство США вже деякий час знає про шпигунські заходи Китаю з Куби та про більш масштабні зусилля зі збору розвідданих по всьому світу.

Адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля, щоб перешкодити спробам Китаю розширити шпигунські операції, і вважає, що досягла певного прогресу за допомогою дипломатії та інших дій.

Існування китайської шпигунської бази було підтверджено після того, як газета The Wall Street Journal повідомила, що КНР і Куба досягли принципової домовленості про будівництво станції електронного прослуховування на острові. Журнал повідомляв, що в межах переговорів Китай планує заплатити безготівковій Кубі мільярди доларів.

Білий дім назвав звіт недостовірним.

Натомість розвідувальне співтовариство США визначило, що шпигунство Китаю з Куби є “триваючим” питанням і “не є новою подією”, – пояснив представник адміністрації.

Команда національної безпеки президента Джо Байдена була поінформована розвідувальною спільнотою невдовзі після того, як він вступив на посаду в січні 2021 року, про низку важливих заходів Китаю по всьому світу.

Китайські офіційні особи вивчили місця, що охоплюють Атлантичний океан, Латинську Америку, Близький Схід, Центральну Азію, Африку та Індо-Тихоокеанський регіон. Зусилля зокрема містили огляд існуючих об’єктів збору на Кубі, а 2019 року Китай провів модернізацію своєї шпигунської операції на острові.

Зауважимо, 22 травня міністерство закордонних справ КНР закликало Сполучені Штати Америки “мати правильне розуміння Китаю, піти йому назустріч” та відновити двосторонні відносини.