За інформацією ЗМІ, у Сполучених Штатах підтвердили, що Росія використовувала китайські боєзапаси у війні проти України.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як повідомили джерела в адміністрації США, поки що невідомо, чи ці боєзапаси були надані Росії Китаєм. Однак якщо це буде доведено, Сполучені Штати готові вжити заходів.

На тлі безлічі розбіжностей між Сполученими Штатами та Китаєм офіційні особи нещодавно заявили, що Вашингтон володіє розвідданими, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість відправки зброї та боєзапасів до Росії.

“Це те, за чим ми пильні і продовжуємо уважно стежити”, — сказав Kyodo News представник Державного департаменту США.

Під час переговорів із лідером КНР президент США Джо Байден попередив його про серйозні наслідки, якщо Китай надасть військову підтримку Росії у війні проти України.

Уряд США встановив, що знайдені в Україні боєзапаси були вироблені в Китаї після аналізу їх складу та інших факторів, повідомили джерела.

Однак вони не розголошують, які ці боєзапаси були виявлені.

Оскільки війна в Україні триває вже понад рік, це підтвердження може ще більше розпалити напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм. Раніше цього тижня Байден заявив, що сподівається незабаром поговорити зі своїм китайським колегою, не уточнюючи подробиць.

Китай все частіше намагається представити себе як нейтрального мирного посередника і неодноразово заперечував будь-які наміри постачати Росії зброю для війни проти України. Однак Китай ухиляється від будь-якого засудження російського вторгнення.

Додамо, що напередодні видання Politico повідомило, що у 2022 році Китай продавав РФ частини до безпілотників, гвинтівки та бронежилети.