США після атаки на аеропорт Кабула завдали удару по Ісламській державі

США завдали удару по Ісламській державі в східній частині Афганістану після атаки на аеропорт Кабула, внаслідок якої загинули 13 американських військових і десятки афганців.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Центральне командування США повідомило, що удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула і на кордоні з Пакистаном.

“Початкові ознаки вказують на те, що ми вбили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення”, – йдеться в заяві американських військових. При цьому не повідомляється, чи була ціль пов’язана з атакою в аеропорту.

Офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що удар був нанесений проти бойовика Ісламської держави, який планував напади в майбутньому.

За словами чиновника, дрон вразив бойовика, коли той перебував у машині зі спільником “Ісламської держави”. Вважається, що обидва були вбиті.