США після атаки на аеропорт Кабула завдали удару по Ісламській державі

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Центральне командування США повідомило, що удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула і на кордоні з Пакистаном.
“Початкові ознаки вказують на те, що ми вбили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення”, – йдеться в заяві американських військових. При цьому не повідомляється, чи була ціль пов’язана з атакою в аеропорту.
Офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що удар був нанесений проти бойовика Ісламської держави, який планував напади в майбутньому.
За словами чиновника, дрон вразив бойовика, коли той перебував у машині зі спільником “Ісламської держави”. Вважається, що обидва були вбиті.
Нагадаємо, президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удару у відповідь.
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