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США після атаки на аеропорт Кабула завдали удару по Ісламській державі

США завдали удару по Ісламській державі в східній частині Афганістану після атаки на аеропорт Кабула, внаслідок якої загинули 13 американських військових і десятки афганців.

Субота, 28 серпня 2021, 09:57

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Центральне командування США повідомило, що удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула і на кордоні з Пакистаном.

“Початкові ознаки вказують на те, що ми вбили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення”, – йдеться в заяві американських військових. При цьому не повідомляється, чи була ціль пов’язана з атакою в аеропорту.

Офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що удар був нанесений проти бойовика Ісламської держави, який планував напади в майбутньому.

За словами чиновника, дрон вразив бойовика, коли той перебував у машині зі спільником “Ісламської держави”. Вважається, що обидва були вбиті.

Нагадаємо, президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які відбулися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він наказав завдати удару у відповідь.

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Теги: атака, Афганістан, вибух, Ісламська держава, США, Кабул

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