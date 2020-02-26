Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар на слуханнях в комітеті з асигнувань заявив, що розробка вакцини від нового коронавірусу буде завершена через рік.

Про це повідомляє CNBC.

Під час слухань політики обговорювали додатковий бюджетний запит в розмірі 2,5 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом.

В першу чергу, гроші потрібні для проведення лабораторних і клінічних досліджень одночасно декількох вакцин від коронавірусу.

“Хоча безпосередній ризик поширення коронавірусу в США залишається низьким, наразі в ряді країн, у тому числі за межами Азії, захворювання поширюється, що викликає глибоку стурбованість”, – сказав він.

Зокрема, конкретно на розробки вакцин пропонується направити 1 млрд доларів.

У той же час науково-медичні заклади США почали дослідження нових препаратів проти коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, у яких підтверджено зараження.

У Національному інституті здоров’я США заявили про те, що клінічне дослідження вже почали в одному з американських штатів.

Медичний центр Університету Небраски в місті Омаха почав невибіркове контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпеки та ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають дорослі госпіталізовані пацієнти з діагностованим коронавірусом.

Першим, кому ввели вакцину від коронавірусу, був громадянин США, евакуйований з круїзного судна Diamond Princess.

Коли буде результат дії вакцини, медики врахують його для оцінки інших досліджень – як в США, так і в світі.

Пацієнту ввели препарат Remdesivir, розроблений Gilead Sciences Inc. Це антивірусний препарат широкого спектру дії. Раніше його тестували на людях з хворобою, викликаною вірусом Ебола, а також на тих, хто страждав від гострого респіраторного синдрому (SARS), викликаного іншими коронавірусами.

“Нам терміново необхідне безпечне і ефективне лікування COVID-19. Незважаючи на те, що Remdesivir вводили деяким пацієнтам з COVID-19, у нас немає достовірних даних, які б вказували на те, що він може поліпшити клінічні результати”, – сказав директор NIAID і член Цільової групи США Ентоні С. Фаучі.

Клінічні випробування Remdesivir також тривають в Китаї.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.