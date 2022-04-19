Сполучені Штати Америки планують арештувати елітну яхту Amadea. Вважається, що її власником є підсанкційний російський олігарх Сулейман Керімов.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Яхта перебуває у власності компанії на Кайманових островах. Після 18-денної мандрівки із Мексики вона знаходиться на острові Фіджі у Тихому океані.

Щодо судна скерували обмежуючий судовий наказ місцевих органів. Зокрема до Вищого суду подали клопотання. Його скерував керівник прокуратури Крістофер Прайд щодо заборони покидати порти острова яхті “до фіналізації клопотання щодо ордера на вилучення майна” від США.

Минулого тижня юристи оскаржили твердження, що яхта належить Сулейману Керімову, але це питання планують розв’язати. Зазначимо, що російський олігарх потрапив під санкції не тільки через початок агресії РФ проти України у 2014 році, а й за злочини у Сирії від 2016 року.