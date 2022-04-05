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США планує надіслати в Україну новітні безпілотники Switchblade 600 для знищення танків — Bloomberg

Сполучені Штати Америки планують спорядити до України десять безпілотників новітньої моделі Switchblade. Озброєння має протитанкові властивості.

Вівторок, 5 квітня 2022, 18:48
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Про це повідомляє американське фінансове видання Bloomberg.

Постачання є частиною військової допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів. Білий дім заявив про постачання 100 безпілотників Switchblad-300 вартістю 800 млн доларів ще 16 березня.

Нову модель розробила компанія Simi Valley. Безпілотний апарат здатен пролетіти 39 кілометрів й бути в повітрі протягом 40 хвилин перед атакою. Для керування вогнем оператор застосовує планшетну систему. Також військові можуть керувати  ракетою вручну.

Дрон має вагу 54,4 кілограма. Він обладнаний протитанковою боєголовкою, яка призначена для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

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