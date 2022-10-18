Сполучені Штати Америки планують посилювати санкції проти Ірану через його допомогу Росії у повномасштабній війні проти України та після повідомлень про те, що Тегеран має намір відправити Москві ракети.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США.

У повідомленні зазначається, що санкції проти Ірану, ймовірно, міститимуть у собі економічні та, можливо, певний експортний контроль, а також будуть спрямовані проти третіх сторін, які допомагають Тегерану та Москві.

“Ми абсолютно точно збираємося запровадити санкції проти будь-кого, хто або продає Ірану матеріали, які можуть бути використані для безпілотних літальних апаратів або балістичних ракет, або хто бере участь у польотах між Іраном і Росією. Ми безумовно збираємося застосувати санкції проти усіх, хто підтримує іранців, які допомагають росіянам вбивати українців”, – заявив американський чиновник на умовах анонімності.

Також чиновник додав, що адміністрація президента Джо Байдена раніше розголошувала інформацію про продаж Іраном зброї до Росії та дала зрозуміти, що це призведе до санкцій.

Варто зазначити, що раніше анонімні офіційні особи США заявили, що, схоже, Іран готується передати Росії ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.

За словами офіційних осіб США, ще 18 вересня країна направила офіційних осіб до Росії. Вони мали завершити узгоджувати додаткові постачання зброї, зокрема два типи іранських ракет класу “земля-земля”.

Розвідка стверджує, що Іран готує до відправлення ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Політики США приєдналися до закликів покарати Іран за продажі зброї Росії. Конгресмен Адам Кінзінгер написав у Twitter, що Байден повинен “голосно говорити про режим в Ірані та підтримувати протестувальників, а також забезпечити протиповітряну оборону України”.

Швидка реакція проти Ірану не обмежилася офіційними особами США. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав до рішучих дій стримування проти Ірану у відповідь на продаж безпілотників РФ.

Своєю чергою, в ЄС також закликали запровадити нові санкції проти Ірану. Проте міністри закордонних справ Євросоюзу вважають, що варто таке зробити, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії проти України.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС буде шукати конкретні докази участі Ірану у війні. Після цього ЄС може перейти до введення нових санкцій проти Тегерана.