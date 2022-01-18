Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Згідно із даними CNN, обговорення додаткової допомоги свідчить про песимістичні настрої в адміністрації після провалу перемовин із РФ, а також через те, що Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ поблизу українських кордонів в останні кілька днів.
“США оцінюють варіанти зміцнення спроможності українських сил протистояти потенційній російській окупації. Це передбачає забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin та зенітно-ракетними комплексами, котрі, ймовірно, надійдуть від союзників у НАТО”, – йдеться у матеріалі CNN.
Окрім цього, високопоставлений чиновник США повідомив журналістам CNN про те, що певну підтримку Україні може надати ЦРУ.
Також чиновник зауважив, що поки додаткові варіанти допомоги не були офіційно подані на затвердження Джо Байдену.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року повідомлялось, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення. Відзначалось, що системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, також розглядались.
- Раніше, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Окрім цього, Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.