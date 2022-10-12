Про це повідомляє Reuters.

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, вже найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Адже два тижні тому Конгрес затвердив це фінансування, відтак загальна пряма бюджетна підтримка України від США становитиме 13,5 мільярда доларів у формі грантів.

“Ми прагнемо надати вам це фінансування якнайшвидше, тому що ми знаємо, наскільки це важливо для підтримки вашого відважного опору незаконному широкомасштабному вторгненню Росії”, — сказала Джанет Єллен.

За її словами, Вашингтон також долучився до основних кредиторів України, зупинивши виплати з обслуговування двостороннього боргу країни цього та наступного року.

Крім того, міністерка фінансів США також закликала партнерів і союзників якнайшвидше виконати свої зобов’язання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, оскільки Росія продовжує свої варварські атаки на Україну.

“Дозвольте мені все прояснити: міжнародна підтримка України — це колективні зусилля. Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас, швидко виконавши свої зобов’язання перед Україною та активізувавши зусилля, щоб допомогти Україні продовжити надання важливих державних послуг, а також допомогти у відбудові та відновленні країни”, – наголосила Джанет Єллен.

Зокрема, вона висловила співчуття міністру фінансів Сергію Марченку та іншим представникам українського уряду у зв’язку з нещодавніми атаками з боку Росії, спрямованими на Київ та інші міста, й пообіцяла підтримку з боку Вашингтона.

“Вкотре світ побачив справжню природу варварської та незаконної війни Росії проти України. Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати Україну та український народ. Ми продовжуватимемо підтримувати вас у відновленні вільної України”, — заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Варто зазначити, що у межах щорічних зборів МВФ та Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з міністеркою фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен.

Темами обговорення стали інструменти фінансової підтримки України, потреби у додатковому фінансуванні, посилення санкцій проти Росії, а також обмеження ціни на російську нафту.

Сергій Марченко зазначив, що Україна вже отримала близько 19,4 млрд доларів США фінансової підтримки від іноземних партнерів, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також до кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів США від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів США від МВФ.

Міністр фінансів України додав, що Україна потребує додаткового зовнішнього пільгового фінансування і грантів для покриття пріоритетних видатків держбюджету та для швидкого відновлення у наступному році.

Натомість Джанет Єллен наголосила, що Сполучені Штати будуть і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ.