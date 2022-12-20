Сполучені Штати Америки планують надіслати Україні електронне обладнання, яке може перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби", які забезпечують високу точність прицілювання.

Про це інформує CNN, посилаючись на слова американських посадовців.

Очікується, що обладнання буде включено в наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки вже цього тижня, повідомили джерела.

Хвостові комплекти наведення поєднують навігаційні системи та системи глобального позиціювання та можуть бути підключені до бомб різної ваги та розміру, щоб створити те, що Пентагон називає Joint Direct Attack Munition, або ж JDAM. Збройні сили США використовували цю технологію на 500-фунтових бомбах до більших 2000-фунтових бомб, щоб завдавати удари з високим ступенем точності.

Офіційні особи не зазначили, скільки таких комплектів або який конкретний тип JDAM буде надано.

Високоточні бомби могли б допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Але, зазвичай, їх скидають з бомбардувальників або винищувачів. Українським Повітряним Силам потрібно буде знайти спосіб націлюватися та запускати JDAM із застарілих літаків радянських часів, подібно до того, як вони робили з протирадіаційними ракетами HARM виробництва США на початку цього року.

Довідка. Joint Direct Attack Munition – комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості бомби вільного падіння на всепогодні кориговані боєприпаси. Американські військові використовували цю технологію, щоб завдавати ударів із високим рівнем точності.