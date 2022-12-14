Напередодні CNN повідомив про те, що Білий дім доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас за даними інших ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні одну батарею Patriot, яка має до 8 пускових установок.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в уряді США.

13 грудня американський телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента Байдена доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну, про що може бути оголошено вже цього тижня. План Пентагону ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його буде відправлено на підпис Байдену.

Ймовірно, офіційно про схвалення надання Україні ПРО Patriot оголосять у четвер, 15 грудня, повідомили троє посадовців, які побажали залишитися анонімними, оскільки рішення не є остаточним і не було оприлюднено. Двоє офіційних осіб сказали, що Patriot буде передано з запасів Пентагону та буде перевезено з іншої країни.

За словами офіційних осіб, США планують відправити Україні одну батарею Patriot, яка має до восьми пускових установок, кожна з яких може містити чотири ракети.

Вся система, яка містить радар з фазованою решіткою, станцію управління, комп’ютери та генератори, як правило, потребує близько 90 військових для роботи та обслуговування, однак, за даними армії США, для її фактичного запуску потрібні лише три особи.

Ракетні системи Patriot та інша подібна складна зброя “земля-повітря” мають попит серед союзників США, серед яких країни Східної Європи, які стурбовані тим, що вони можуть стати наступними цілями Росії. США мають обмежену кількість систем і розгорнули їх на Близькому Сході та в Європі в останні роки, щоб допомогти союзникам захиститися від загрози балістичних ракет з таких країн, як Іран.

Лідери Білого дому та Пентагону постійно заявляли, що забезпечення України додатковою протиповітряною обороною є пріоритетом, і надання системи Patriot розглядається вже протягом деякого часу. Офіційні особи заявили, що з наближенням зими та посиленням російського бомбардування цивільної інфраструктури це питання стало більш пріоритетним.

Представники Пентагону та Держдепартаменту на брифінгу 13 грудня не підтверджували план надання Україні Patriot, неодноразово заявляючи, що не мають про що повідомляти.

Офіційні особи США раніше відмовлялись надавати подібну зброю Україні, оскільки побоювались, що Кремль оцінить це як ескалацію.

Системи ПРО Patriot також потребують серйозної підготовки, і існували побоювання, що для його експлуатації знадобляться війська США, а Байден категорично відкинув відправку будь-яких військових частин США в Україну.

На запитання про навчання, генерал Патрік Райдер, прессекретар Пентагону, сказав, що загалом США враховують ці потреби, надаючи Україні складні системи озброєння, такі як високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS. На даний час сили США навчають українських військових на низці систем, зокрема HIMARS, в інших європейських країнах, наприклад у Німеччині.