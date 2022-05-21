За даними ЗМІ, Білий дім працює над наданням Україні сучасних протикорабельних ракет, щоб подолати російську морську блокаду в українських портах.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Україна не приховує того, що хоче отримати потужнішу зброю від США, окрім вже наданих артилерії, Javelin, Stinger тощо.

Зокрема у списку Києва є протикорабельні ракети, які б допомогли відкинути чорноморський флот РФ від українських портів, що дозволить розблокувати їх та відновити морське постачання зерна та інших товарів з України.

Однак за інформацією діючих та колишніх офіційних осіб США та джерел у Конгресі, Вашингтон не поспішає з наданням більш потужного озброєння Україні. У Білому домі посилаються на довге навчання, щоб опанувати таке озброєння та побоювання, що Кремль розцінить таку допомогу як ескалацію конфлікту.

Та троє американських посадовців і два джерела у Конгресі США все ж повідомляють, що Сполучені Штати готові передати Україні два потужні типи протикорабельних ракет:

– “Harpoon” виробництва Boeing

– “Naval Strike Missile” виробництва Kongsberg та Raytheon Technologies

Зазначається, що ракети можуть доставити Україні із США або від одного з європейських союзників Сполучених Штатів, який має такі ракети.

У квітні президент України Володимир Зеленський вже звертався до Португалії з проханням надати українським захисникам ракети “Harpoon”, дальність пострілу яких майже 300 км.

Проте є декілька проблем, які заважають отриманню ракет. Зокрема обмежена доступність платформ для запуску ракети з берега, адже в основному “Harpoon” це ракета морського базування і її запуск з берега є технічно складним.

Та США працюють над тим, щоб розв’язати цю проблему. Одним із варіантів є зняття пускової установки з американського корабля.

Постріл однієї такої ракети коштує близько 1,5 мільйона доларів. А у Чорноморській зоні перебуває близько 20 російських кораблів, зокрема і підводні човни, повідомляли у міноборони Великої Британії.

На думку Браяна Кларка, військово-морського експерта інституту Гудзона, було б достатньо мати від 12 до 24 таких протикорабельних ракет, що змусити Кремль зняти блокаду українських портів.

За словами джерел, кілька країн готові надати Україні ракети “Harpoon”, проте ніхто не готовий стати першою або єдиною країною, яка надасть таку допомогу. У цих країнах остерігаються тиску з боку Москви, якщо російський корабель буде затопленим з їхньої ракети.

“Одна з країн розглядає можливість першою надати протикорабельні ракети Україні. Якщо ця добре укомплектована країна прийме остаточне рішення, то інші можуть наслідувати її приклад”, – наголосив один з американських посадовців.

Водночас джерела зауважили, що ракети “Naval Strike Missile” (NSM) є менш складними з матеріально-технічного забезпечення і союзники США по НАТО можуть надати Україні наявні мобільні наземні пускові установки та боєголовки з Норвегії.

За даними джерел, парламент Норвегії вже підтримав ідею допомоги Україні протикорабельними ракетами, однак у міноборони Норвегії не коментують дані щодо можливої додаткової воєнної допомоги Києву.