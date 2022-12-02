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США планують перемістити системи ППО NASAMS з Близького Сходу в Україну

За словами генерального директора Raytheon Technologies Грега Хейса, Сполучені Штати планують перемістити системи протиповітряної оборони NASAMS з Близького Сходу в Україну протягом наступних 3-6 місяців.

П’ятниця, 2 грудня 2022, 09:24
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Про це повідомляє Politico.

За словами Хейса, США співпрацюють із країнами Близького Сходу, аби перемістити в Україну кілька систем ППО.

Мета полягає в тому, щоб відправити Національні передові зенітно-ракетні системи в Україну протягом наступних трьох-шести місяців. Своєю чергою США, протягом наступних 24 місяців, передадуть Близькому Сходу нові системи NASAMS.

“На Близькому Сході розгорнуто NASAMS, і деякі наші союзники по НАТО і ми (США – ред.) фактично працюємо з кількома країнами Близького Сходу, які зараз використовують NASAMS, і намагаємося спрямувати їх в Україну”, — сказав Хейс.

Він наголосив, що перемістити ППО з Близького Сходу вдасться швидше, аніж створити нові системи у США.

Хейс відмовився назвати країни Близького Сходу, які надішлють систему, але покупцями в регіоні є Оман і Катар, згідно з даними Агентства співробітництва у сфері безпеки та оборони.

У 2014 році Оман підписав контракт з Raytheon щодо NASAMS із поставкою у 2016 році. США дозволили Катару придбати NASAMS у 2019 році. В урядових повідомленнях не вказувалося, скільки систем закуплять Оман і Катар.

Та США повинні не лише передати Україні озброєння, а й навчити ЗСУ користуватись ним. За словами Хейса, близько 60 українських воїнів навчались користуватись NASAMS у Норвегії, адже норвезька компанія Kongsberg спільно з Raytheon розробляє NASAMS.

Навчання роботі з NASAMS зазвичай займає пів року, але українців навчали за 60 днів.

Теги: NASAMS, Близький Схід, ППО для України, ППО, США, Україна

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