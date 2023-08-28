Адміністрація американського президента Джо Байдена впевнена в необхідності й надалі постачати озброєння для України. Наразі найбільшою підтримкою користується ідея передачі касетних снарядів для РСЗВ.

США планують постачати Україні касетні боєприпаси для реактивної артилерії, — The Washington Post.

За даними видання, команда чинного президента США вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжитися у 2024 році. Тому адміністрація підготувала кілька нових варіантів підтримки для Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати для України касетні боєприпаси, які можна запускати з РСЗВ і завдати глибоких ударів.

Крім того, у Вашингтоні також планують обговорити створення “сил майбутнього”, які змогли б стримати РФ. До цієї концепції включають постачання винищувачів F-16, які надійдуть до України вже за “кілька місяців”.

Однак для більш ефективного її втілення, американські офіційні особи стараються напрацювати зі своїми союзниками кілька питань. Серед ключових – це навчання українських військових, а також постачання всієї необхідної номенклатури озброєння.

Як відзначає The Washington Post, до цього переліку передачі озброєння Київ і його союзники намагаються додати системи ATACMS. Однак у Пентагоні продовжують відмовляти, посилаючись на їх недостатню кількість.