Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на слова командувача 5 корпусу Збройних сил США генерал-лейтенанта Джона Колашескі.

“Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але це буде територія, де ми, можливо, об’єднаємо кілька країн в одному місці”, — сказав командир 5 корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО.

За його словами, запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи такі країни східного флангу НАТО, як Естонія, Польща та Румунія.

Ця новина з’явилася після того, як у вівторок Державний департамент схвалив продаж Польщі 18 пускових установок HIMARS разом із сотнями керованих реактивних систем залпового вогню та десятками армійських тактичних ракетних систем. Польський уряд подав запит на постачання, вартість якого оцінюється в 10 мільярдів доларів.

“Вони (країни-члени НАТО) бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО”, – сказав Колашескі.

А також зазначив, що запропонована академія HIMARS буде “подібною” до академії підготовки персоналу для танків Abrams, яка була відкрита поблизу Познані у Польщі минулого року.