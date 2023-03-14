У США планують зосередитися на зусиллях щодо законної ліквідації власності російських олігархів, аби перешкодити продовжування вторгнення РФ в Україну. Штати мають намір розширити фінансові санкції проти тих, хто сприяє ухиленню від санкцій.

Про це повідомило Bloomberg.

Чиновники Мінфіну та Мін’юсту США мають намір також закрити лазівки у законах, що дозволяють олігархам використовувати підставні компанії, щоб пройти через американську фінансову систему. За словами Ендрю Адамса, який очолює цільову групу KleptoCapture уряду США, що має забезпечувати дотримання економічних обмежень у США, накладених на Росію та її мільярдерів, група приділить увагу зусиллям для виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій.

За даними Мінфіну США, на сьогодні по всьому світу заблоковано або заморожено активи підсанкційних росіян на суму понад 58 млрд доларів, зокрема розкішні яхти, об’єкти нерухомості тощо. Федеральний суд Нью-Йорка звинуватив олігарха Володимира Воронченка через допомогу Віктору Вексельбергу зберегти власність. Йому було оголошено звинувачення у змові з метою порушення та ухилення від санкцій США.

“Я думаю, що накладення санкцій на посередників може бути дуже ефективним”, — сказав Ендрю Адамс, сказавши, що вони “професійні посередники щодо ухилення від санкцій”.

Вчені Дартмутського університету дійшли думки, що Росії набагато більших збитків завдасть переслідування кількох ключових керуючих капіталом, ніж санкції проти олігархів окремо. Інші спроби завдати шкоди економіки РФ будуть виходити від зусиль щодо ліквідації яхт та іншого майна, що належить російським олігархам та Кремлю. Кошти від продажу передадуть на користь України.

США діятимуть у рамках верховенства закону та намагатимуться продати майно попри юридичні труднощі. За словами Ендрю Адамса, цільова група “добилася успіху у роботі з Конгресом та людьми з виконавчої влади в отриманні дозволу на переведення певних конфіскованих коштів до Державного департаменту”.

У Мінфіні США заявили, що уряд “прокладає шлях” до надання 5,4 млн доларів вилучених коштів як іноземна допомога Україні. За словами чиновників, пріоритетом для всіх федеральних відомств буде посилення законів, які служать лазівками для санкцій з метою ухилення.

Планується що Мінфін США створить правила щодо використання ринку американської нерухомості для відмивання грошей, зокрема вимогу про розкриття фактичного власника нерухомості.