Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного 1 млн барелів нафти зі стратегічних запасів США щодня протягом наступних шести місяців як спроби сповільнити різке зростання цін на пальне після нападу Росії на Україну.
“Після консультацій з союзниками і партнерами президент оголосить про найбільше вивільнення запасів нафти в історії, надаючи на ринок один мільйон додаткових барелів на день в середньому – щодня – протягом наступних шести місяців. Масштаби цього кроку є безпрецедентними: у світі ніколи не було вивільнення запасів нафти з такою швидкістю в один мільйон барелів на день протягом такого проміжку часу”, – наголошують у Білому домі.
Це рекордне вивільнення забезпечить історичну кількість постачань, які будуть служити підстраховкою до кінця року, доки США наростить виробництво.
Згідно з інформацією агентства Франс Пресс, Джо Байден має намір викласти деталі у своїй промові пізніше ввечері 31 березня.
- Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ в рублях. В іншому разі він погрожує його перекрити.