Президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного в історії обсягу нафти зі стратегічних запасів США, аби сповільнити зростання ціни на нафту на тлі російської агресії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного 1 млн барелів нафти зі стратегічних запасів США щодня протягом наступних шести місяців як спроби сповільнити різке зростання цін на пальне після нападу Росії на Україну.

“Після консультацій з союзниками і партнерами президент оголосить про найбільше вивільнення запасів нафти в історії, надаючи на ринок один мільйон додаткових барелів на день в середньому – щодня – протягом наступних шести місяців. Масштаби цього кроку є безпрецедентними: у світі ніколи не було вивільнення запасів нафти з такою швидкістю в один мільйон барелів на день протягом такого проміжку часу”, – наголошують у Білому домі.

Це рекордне вивільнення забезпечить історичну кількість постачань, які будуть служити підстраховкою до кінця року, доки США наростить виробництво.

Згідно з інформацією агентства Франс Пресс, Джо Байден має намір викласти деталі у своїй промові пізніше ввечері 31 березня.