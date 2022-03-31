Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Президент США Джо Байден має оголосити про вивільнення рекордного 1 млн барелів нафти зі стратегічних запасів США щодня протягом наступних шести місяців як спроби сповільнити різке зростання цін на пальне після нападу Росії на Україну.

“Після консультацій з союзниками і партнерами президент оголосить про найбільше вивільнення запасів нафти в історії, надаючи на ринок один мільйон додаткових барелів на день в середньому – щодня – протягом наступних шести місяців. Масштаби цього кроку є безпрецедентними: у світі ніколи не було вивільнення запасів нафти з такою швидкістю в один мільйон барелів на день протягом такого проміжку часу”, – наголошують у Білому домі.

Це рекордне вивільнення забезпечить історичну кількість постачань, які будуть служити підстраховкою до кінця року, доки США наростить виробництво.

Згідно з інформацією агентства Франс Пресс, Джо Байден має намір викласти деталі у своїй промові пізніше ввечері 31 березня.