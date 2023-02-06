Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Президент Джо Байден поки що ще не дав офіційного дозволу, і в адміністрації висловили занепокоєння щодо побічної шкоди для галузей промисловості США, включаючи аерокосмічну та автомобільну.
Ескалація тиску на Москву сталася після того, як Вашингтон запровадив безпрецедентний рівень санкцій, аби покарати та ізолювати уряд російського президента Володимира Путіна, включаючи глобальне заморожування активів центрального банку, націлювання на його банківський, технологічний та оборонний сектори та застосування санкцій до осіб, пов’язаних з Путіним.
Обмеження проти алюмінію також є продовженням зусиль США та Європейського Союзу, спрямованих на притуплення ролі Росії як світового постачальника сировинних товарів. ЄС заборонив імпорт російської нафти, газу та палива, намагаючись зменшити свою залежність від Москви. Однак вплив цього кроку було пом’якшено перекроюванням карти глобальної торгівлі нафтою, водночас більшість постачань сирої нафти зараз надходить до Китаю та Індії за нижчими цінами, наголосили журналісти.
Згідно з даними торгівлі США, у той час, як до повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський імпорт традиційно становив 10% від загального імпорту алюмінію в США, зараз частка впала до трохи більш як 3%.
У той час як Білий дім зважував дії щодо російського алюмінію, покупці в США обговорювали потенціал альтернативних постачань у разі заборони, мит або санкцій. Останніми місяцями учасники промисловості також намагалися спланувати, куди піде російський метал, якщо його раптово заблокують на ринку США та Європи, зокрема багато хто припускає, що його можна перевантажувати через Китай чи інші країни та реекспортувати, приховуючи його походження.
Своєю чергою, Асоціація алюмінію, торгова група, яка представляє галузь у США, заявила, що “алюмінієва промисловість підтримує будь-які зусилля, які уряд США та його союзники по НАТО вважають необхідними” для боротьби з вторгненням Росії.
Це глобальна безпекова та гуманітарна катастрофа, яка виходить далеко за межі інтересів будь-якої окремої галузі”, – мовиться у заяві.
- Економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
- Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
- Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
- Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.