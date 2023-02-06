США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити тиск на Москву з метою виснаження її військової машини через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Президент Джо Байден поки що ще не дав офіційного дозволу, і в адміністрації висловили занепокоєння щодо побічної шкоди для галузей промисловості США, включаючи аерокосмічну та автомобільну.

Ескалація тиску на Москву сталася після того, як Вашингтон запровадив безпрецедентний рівень санкцій, аби покарати та ізолювати уряд російського президента Володимира Путіна, включаючи глобальне заморожування активів центрального банку, націлювання на його банківський, технологічний та оборонний сектори та застосування санкцій до осіб, пов’язаних з Путіним.

Обмеження проти алюмінію також є продовженням зусиль США та Європейського Союзу, спрямованих на притуплення ролі Росії як світового постачальника сировинних товарів. ЄС заборонив імпорт російської нафти, газу та палива, намагаючись зменшити свою залежність від Москви. Однак вплив цього кроку було пом’якшено перекроюванням карти глобальної торгівлі нафтою, водночас більшість постачань сирої нафти зараз надходить до Китаю та Індії за нижчими цінами, наголосили журналісти.

Згідно з даними торгівлі США, у той час, як до повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський імпорт традиційно становив 10% від загального імпорту алюмінію в США, зараз частка впала до трохи більш як 3%.

У той час як Білий дім зважував дії щодо російського алюмінію, покупці в США обговорювали потенціал альтернативних постачань у разі заборони, мит або санкцій. Останніми місяцями учасники промисловості також намагалися спланувати, куди піде російський метал, якщо його раптово заблокують на ринку США та Європи, зокрема багато хто припускає, що його можна перевантажувати через Китай чи інші країни та реекспортувати, приховуючи його походження.

Своєю чергою, Асоціація алюмінію, торгова група, яка представляє галузь у США, заявила, що “алюмінієва промисловість підтримує будь-які зусилля, які уряд США та його союзники по НАТО вважають необхідними” для боротьби з вторгненням Росії.

Це глобальна безпекова та гуманітарна катастрофа, яка виходить далеко за межі інтересів будь-якої окремої галузі”, – мовиться у заяві.