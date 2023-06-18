У Міністерстві оборони США сподіваються, що до кінця літа близько 200 українських військових закінчать навчання на танках Abrams.

Джерело: CBS News

Як повідомляється, закінчення програми навчання приблизно співпаде з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams, обіцяних Україні раніше цього року. Нині згадана техніка проходить ремонт.

За словами двох високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, 200 українців проходять третій тиждень 12-тижневого плану навчання. На даний момент вони тренуються у Німеччині з метою напрацювання індивідуальних навичок, а потім перейдуть до інших навичок на рівні підрозділів, що завершиться підготовкою військ на рівні батальйону.

Усього, починаючи з лютого 2022 року, США навчили понад 11 тисяч українців на різних платформах. Як відзначив один американський посадовець, у даний час на навчанні в США перебувають близько 1700 українців. За словами представника Міністерства оборони Канади, який бере участь у міжнародних зусиллях з навчання, США спільно зі своїми союзниками навчили вже 57 тисяч українців.

Нині близько 6 тисяч українців проходять навчання в 40 місцях за межами України. За словами цього ж посадовця, це число нижче пікового значення на початку року, коли близько 12 тисяч українців тренувалися на різних майданчиках в березні.

Зазначається, що в середу, 14 червня, міністр оборони Ллойд Остін особисто відвідав гарнізон армії США у Вісбадені в Німеччині, щоб зустрітися з офіційними особами, які займаються навчанням і оснащенням українців. Перебуваючи там, він висловив подяку українським та американським військам за їхню роботу з координації підтримки.

“Це не закінчується з початком бою. Наша робота продовжує тривати, оскільки ми зобов’язані збільшити бойову міць, навчити більше військ і переконатися, що в українців є те, що їм потрібно”, — наголосив Остін .

Водночас, як сказав один з високопоставлених представників Сухопутних військ США в Європі та Африці, у Вашингтоні спостерігають за першими днями контрнаступу України, коли в бій вступають деякі з бригад, які пройшли навчання. Посадовець зауважив, що США відзначать, які зміни потрібно внести в програму навчання в майбутньому.

Варто додати, що група членів Палати представників США знову закликають президента Джо Байдена відправити Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

Також, за інформацією ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.