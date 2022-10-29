Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що США шукатимуть шляхи сприяння надійним незалежним розслідуванням порушень прав людини в Ірані.
Відтак, Сполучені Штати та Албанія проведуть неофіційне засідання Ради безпеки ООН у середу. Крім того, на ньому збираються провести брифінг іранська лауреатка Нобелівської премії миру Ширін Ебаді та актриса й активістка іранського походження Назанін Боніаді.
“На зустрічі буде висвітлено репресії проти жінок, дівчат й членів релігійних та етнічних меншин в Ірані. Це визначить можливості для сприяння надійним незалежним розслідуванням порушень і зловживань прав людини іранським урядом”, – йдеться у повідомленні.
За даними видання, незалежний слідчий ООН з прав людини в Ірані Джавайд Рехман також має виступити на зустрічі, де можуть бути присутні інші країни-члени ООН та правозахисні групи.
Правозахисні групи заявили, що щонайменше 250 протестувальників були вбиті та тисячі заарештовані по всій країні.
“Зустріч підкреслить незаконне застосування сили проти протестувальників і переслідування іранським режимом правозахисників і дисидентів за кордоном з метою їх викрадення або вбивства всупереч міжнародному праву”, – йдеться у повідомленні.
Своєю чергою речник ООН Стефан Дюжаррік закликав владу Ірану розглянути “законні скарги населення, зокрема щодо прав жінок”.
“Ми засуджуємо всі інциденти, які призвели до смерті або серйозних поранень протестувальників, і повторюємо, що сили безпеки повинні уникати будь-якого непотрібного або непропорційного застосування сили проти мирних протестувальників. Винні мають бути притягнуті до відповідальності “, – наголосив Стефан Дюжаррік.
Варто зазначити, що останні протести спалахнули після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджаба та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.
Після початку похорону Аміні, який відбувся 17 вересня, в іранській провінції Курдистан демонстрації охопили більшу частину країни, що призвело до сутичок з правоохоронцями, які намагалися їх придушити.
У відповідь на жорстоке придушення протестів Сполучені Штати Америки запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до придушення загальнонаціональних протестів в Ірані.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США віддані підтримці іранського народу та забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто винен у жорстокому придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані.
“Сьогодні ми оголошуємо про співпрацю між Державним департаментом і міністерством фінансів, що визначає 14 осіб і три організації, які використовують п’ять різних повноважень, демонструючи наше зобов’язання використовувати всі відповідні інструменти для притягнення до відповідальності всіх рівнів уряду Ірану”, – зазначив Ентоні Блінкен.
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