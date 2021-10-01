Про це сказали представники Пентагону, повідомляє видання AFP.

Авіаудари — єдиний інструмент, який можуть використати США, щоб запобігти відродженню “Аль-Каїди”. Однак таку стратегію Пентагону не схвалюють американські законодавці.

У квітні, коли президент США Джо Байден анонсував виведення американських військ з території Афганістану, він обіцяв, що не допустить повернення “Аль-Каїди”. Відтоді Пентагон неодноразово стверджував, що зможе стримувати бойовиків “Аль-Каїди” та “Ісламської держави” (ІДІЛ) в Афганістані.

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін відмовився публічно розкривати інформацію про те, з яких авіабаз здійснюватимуть удари. Він пообіцяв надати детальну інформацію щодо цього на закритому секретному засіданні.

Стратегічні розрахунки Пентагону свідчать про те, що потенційна загроза “Аль-Каїди” може повернутися за 12 – 36 місяців. Наразі терористи “Аль-Каїди” та “Таліби” все ще пов’язані.