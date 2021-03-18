В адміністрації Джо Байдена розглядають можливість передачі чотирьох мільйонів доз вакцин AstraZeneca в Канаду і Мексику. Саме ці країни першими попросили допомогти з поставками вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рішення про надання вакцин Мексиці може бути прийнято вже в п’ятницю. Представник канадського посольства сказав, що з адміністрацією Байдена були “масштабні переговори” з приводу вакцин.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард сказав, що тривають інтенсивні переговори з американським урядом.

“Я б сказав, що ми досягли непоганого прогресу, але подробиці, цифри і положення не будуть відомі до п’ятниці … Ми запросили якомога більше (доз AstraZeneca)”, – сказав він.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що запити були отримані з Мексики і Канади, і тепер “уважно розглядаються”. Ніяких подробиць вона не повідомила.

Один з варіантів передачі вакцини – угода про обмін з двома країнами. Тобто США передадуть вакцини Канаді й Мексиці з умовою, що ті поділяться надлишковими вакцинами з США, коли буде така необхідність.

У США зберігаються десятки мільйонів доз вакцини AstraZeneca, але її не використовують, бо чекають схвалення регулятора. AstraZeneca не подавала в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозвіл на застосування в екстрених випадках. У США ще тривають клінічні випробування цієї вакцини.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — це вакцина для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 у людей віком 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі з сімейства аденовірусів, який був модифікований, аби містити ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить власне вірусу SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Згідно з інформацією Європейського агентства з лікарських засобів, у вакцини є побічні ефекти, але вони переважно є легкими або помірними та минають за кілька днів. Йдеться про:

головний біль;

втомлюваність;

біль у місці ін’єкції;

нудоту;

біль у м’язах;

озноб;

лихоманка.

У менше ніж одного зі 100 пацієнтів фіксують такі побічні ефекти як запаморочення, зниження апетиту, висипи та біль у животі.

Однак нині немає досліджень, які фіксували б утворення тромбів як один із побічних ефектів вакцини.

Чому країни відмовляються від AstraZeneca?

Головна причина такого рішення – наростальні побоювання, що препарат AstraZeneca в окремих випадках викликає серйозні ускладнення, зокрема, утворення тромбів, що може призвести до смерті людини.

Першою про зупинку вакцинації препаратом AstraZeneca заявила Австрія. Там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Випадок тромбозу також був зафіксований у Нідерландах.

В Словаччині померла 38-річна вчителька, якій напередодні вкололи препарат. За попередніми даними, причиною смерті стали набряк мозку, тромбофілія та легенева емболія.

В Італії після щеплення вакциною AstraZeneca помер учитель.

Після повідомлень про тромбоемболію у вакцинованих кілька країн – Данія, Норвегія, Люксембург, Латвія, Румунія, Нідерланди, Ірландія, Естонія, Литва – частково або повністю припинили використання вакцини британо-шведської фармкомпанії.

Таїланд та Демократична Республіка Конго також зупинили використання вакцини AstraZeneca.

Одночасно Бельгія, Польща, Чехія й Україна заявили, що продовжать щеплювати вакциною AstraZeneca.