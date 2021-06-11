Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він пояснив, що нові санкції проти проєкту будуть, однак це не завадить завершити будівництво газопроводу.

“Ми продовжимо вживати відповідних заходів проти юридичних та фізичних осіб, які брали участь в діяльності, яка потрапляє під санкції, аби продемонструвати, що, як і раніше, виступаємо проти цього, трубопроводу”, – сказав Прайс.

Він повідомив, що проєкт постійно обговорюють чиновники Держдепартаменту із закордонними колегами.

“У президента Джо Байдена буде можливість зустрітися із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та обговорити наші тісні та глибокі відносини з Німеччиною”, – додав Прайс.

За його словами, США не будуть вводити санкції проти Німеччини через будівництво газопроводу, аби “не нашкодити відносинам між країнами”. Він пояснив, що практичної можливості зупинити будівництво вже немає.

“Ми не хочемо потрапити в ситуацію, коли фізично трубопровід вже побудовано, а ми при цьому зіпсували відносини з нашим союзником, Німеччиною… Ми вважаємо, що є більш дієві інструменти. Зокрема – інструмент дипломатії. Ми послуговуємося ним з того часу, як до влади прийшла адміністрація Байдена… Ми й далі займатимемось питанням “Північного потоку – 2” та обговорюватимемо цю проблему не тільки з Німеччиною, а й з Україною та іншими партнерами, аби гарантувати, що Росія не зможе використовувати газ, як “інструмент примусу” проти України та будь-якої іншої країни на східному фланзі НАТО“, – сказав Прайс.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.