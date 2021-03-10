У Білому домі повідомили про плани закупити додатково 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Таким чином, США подвоять замовлення на поставку однокомпонентної вакцини.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Про плани адміністрації Білого дому незабаром повідомить президент країни Джо Байден. На зустрічі з керівниками фармацевтичних компаній Johnson & Johnson і Merck він заявить про прийняте рішення офіційно.

З бюджету США виділили понад 1 мільярд доларів за 100 мільйонів доз від Johnson & Johnson.

Раніше планувалося, що компанія поставить 37 мільйонів доз до цього часу, але тепер мова йде про 20 мільйонів. Поки що в компанії збираються прискорити темпи і масштаби виробництва, щоб відновити поставки в кінці березня.

Компанія Merck, конкурент Johnson & Johnson, погодилася допомогти на етапі фасування і упаковки вакцин. При необхідності, в Merck нададуть виробничі потужності для створення вакцин. Компанії зможуть налагодити спільний процес виробництва до травня.

На сьогоднішній день у американського уряду є угода з Johnson & Johnson про постачання 100 мільйонів доз вакцин до кінця червня. Минулого тижня федеральний уряд відправив майже 3,9 мільйона доз вакцини і заявив, що планує розподілити ще 16 мільйонів до кінця цього місяця.

27 лютого Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило використовувати вакцину Johnson & Johnson людям від 18 років. На відміну від вакцин Pfizer і Moderna, у вакцин Johnson & Johnson тільки одна доза. Її можна зберігати в звичайному холодильнику кілька місяців.

У Центрі з контролю і профілактики захворювань повідомили, що вже було розподілено понад 123 мільйони доз вакцин, з яких для населення використовували 93,7 мільйона доз.

Майже 18% населення США, або 58,9 млн дорослих, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Президент США Джо Байден раніше закликав американців продовжувати зберігати обережність та слідувати рекомендаціям Центрів з контролю та профілактики захорювань.