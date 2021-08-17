США планують зберегти дипломатичну присутність в Афганістані та допомагати евакуювати своїх громадян та афганців, які допомагали США впродовж війни доти, доки це буде безпечно. Вони закликали американців не розглядати аеропорт в Кабулі, як "безпечний об'єкт".

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

У Вашингтоні пояснили, що планують зберегти дипломатичну присутність в міжнародному аеропорті Кабулу та прискорять видачу імміграційних віз афганцям, що мають на це право й просять про евакуацію з країни.

В Держдепартаменті звернулися до американських громадян в Афганістані із закликом залишатися у своїх будинках і не приїздити в аеропорт.

“Ми плануємо зберегти дипломатичну присутність в Кабулі, поки це буде безпечно для нас”, – пояснив Прайс.

Він повідомив, що з вечора неділі, 15 серпня, весь персонал посольства США перевели у міжнародний аеропорт Хаміда Карзая. Аеропорт наразі по периметру охороняють американські військові.

Пентагон “проводить цілодобову роботу щодо відновлення позитивного контролю над аеропортом, аби американські військові літаки та комерційні літаки могли приземлятися та злітати”.

Приблизно 7 тисяч американських військових отримали дозвіл на перебування в Афганістані, аби допомогти в евакуації цивільного персоналу США та союзників, а також афганців, які допомагали американським військовим під час 20-річної війни. Тільки протягом останніх тижнів до США було доставлено 2 тисячі заявників на спеціальну імміграційну візу й членів їх родин.

Правозахисні організації закликали адміністрацію президента США Джо Байдена терміново налагодити процес евакуації й переселення афганців, які мають на це право.

“Попри наше ставлення до війни, правда в тому, що ми мали засоби та час, аби врятувати тих, хто знаходиться в небезпеці”, – повідомила голова Лютеранської служби в справах імміграції й біженців Кріш О’Мара Вігнараджа.

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив з цього приводу, що афганцям потрібна значна гуманітарна допомога.

З 1 серпня понад 7,6 тисячі пацієнтів, які отримали вогнепальні поранення, пройшли лікування в медичних закладах під егідою Червоного Хреста по всій країні. Протягом літа ще понад 40 тисяч поранених отримали допомогу.

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадкові смуги аеропорту ще до світанку. Люди в паніці намагалися штурмувати літаки, що вилітають із Кабула. Зафіксовані випадки падіння з літака.

Раніше повідомляли, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.