Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії та блокади портів в українських елеваторах “застрягли” понад 20 мільйонів тонн зерна.

За словами Байдена, він тісно співпрацює з європейськими партнерами, щоб ці 20 млн тонн зерна були вивезені з України, адже це допоможе знизити ціни на продукти у світі.

Американський лідер наголосив, що на даний час зерно не можуть постачати морем, тому Вашингтон розробляє план постачання зерна залізницею. Однак, зауважив Байден, ширина залізничної колії України відрізняється від ширини європейської залізничної колії, тому коли зерно довезуть до українського кордону – потрібно буде перевантажити його в інші потяги.

“Тому ми будемо будувати елеватори, тимчасові елеватори на кордоні України, зокрема й у Польщі”, – сказав Джо Байден під час виступу у Філадельфії.

Зерно будуть розвантажувати з українських вагонів у нові елеватори, а згодом завантажувати у європейські товарні вагони, якими зерно довезуть до моря, а далі його відправлять по всьому світу, додав Байден. Водночас він наголосив, що для виконання цього плану потрібен час.

“Це лише один з можливих корисних шляхів у забезпеченні продовольчої безпеки. Проте нам також потрібен зелений коридор для наших портів”, – прокоментував ідею Байдена голова Офісу президента України Андрій Єрмак.