Минулої доби в США виявили щонайменше 1,35 млн нових випадків зараження коронавірусом за добу. Це світовий рекорд за весь час пандемії.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Фото: ReutersВтім, за даними агентства, остаточна цифра може виявитися ще більшою через те, що не всі штати країни встигли оприлюднити дані щодо захворюваності за минулу добу.

Попередній рекорд було зафіксовано 4 січня. Тоді американські медики за добу виявили понад 1 мільйон випадків поширення штаму “Omicron”.

До цього рекордний показник було зафіксовано 31 грудня, який становив близько 590 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Зростання захворюваності призвело до порушення роботи шкіл, які борються з відсутністю персоналу, вчителів та водіїв автобусів.

У Нью-Йорку зупинено роботу на трьох лініях метро, оскільки велика кількість працівників захворіла. Плани компаній щодо повернення працівників до роботи також були зірвані.

Повідомляється, що середня кількість нових випадків захворювання за сім днів зросла втричі за два тижні й становить понад 700 тисяч випадків зараження на день. Смертність становить середньому 1700 осіб на день.