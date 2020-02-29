Сполучені Штати Америки і радикальний ісламістський рух "Талібан" уклали історичну мирну угоду, яка повинна покласти край війні в Афганістані, що триває вже 18 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Церемонія підписання відбулася в столиці Катару – Досі. На ній був присутній держсекретар США Майк Помпео.

Угода була підписана спеціальним посланцем США Залмаєм Халілзадом і політичним керівником руху “Талібан” муллою Абдулом Гані Барадаром.

Згідно з документом, якщо таліби будуть дотримуватися домовленостей щодо боротьби з тероризмом, то США і їхні союзники виведуть з Афганістану всі свої сили протягом 14 місяців. Спочатку протягом 135 днів кількість американських військ у країні буде скорочена з близько 13 тисяч до 8,6 тис.

Таліби взяли на себе зобов’язання не дозволяти “Аль-Каїді” або будь-якому іншому екстремістському угрупованню діяти на території Афганістану, повідомляє британське агентство ВВС.

Окремо плануються переговори між “Талібаном” і урядом Афганістану. Передбачається, що афганський уряд і таліби до 10 березня обміняються тисячами ув’язнених.

За кілька годин до операції таліби дали наказ усім своїм бойовикам в Афганістані “утримуватися від будь-яких атак… для щастя нації”.

Міністр оборони США Марк Еспер, коментуючи угоду, зазначив, що, хоча це позитивний крок, шлях до миру буде нелегким.

“Це обнадійливий момент, але це тільки початок. Дорога попереду не буде легкою. Досягнення міцного миру в Афганістані потребує терпіння і компромісу між усіма сторонами”, – наголосив він.

А Помпео закликав “Талібан” “виконати обіцянки розірвати зв’язки з “Аль-Каїдою”.

Для президента США Дональда Трампа угода в Досі – це шанс виконати свою обіцянку вивести американські війська з Афганістану.

Варто відзначити, що це вже не перша спроба Вашингтона укласти мирну угоду з “Талібаном”. У 2019 році США проводили багатомісячні переговори з талібами, результатом яких став проєкт мирного договору. Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року президент США Дональд Трамп заявив про припинення переговорів.

Війська США увійшли в Афганістан після нападів 11 вересня 2001 року. За час конфлікту загинули понад 2400 американських військових.