Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.
За його словами, на даний час США не планують передавати Україні системи ППО Patriot. Однак, додав Райдер, дискусії щодо цього питання триватимуть.
“І у випадку, якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми це зробимо”, – сказав він під час брифінгу.
Водночас речник Пентагону наголосив, що саме ППО є пріоритетом для США та їх союзників, коло заходить мова про підтримку України.
Щодо того, чи може інша країна НАТО передати свою систему ППО Patriot Україні, то, заявив Райдер, таке рішення було б “суверенним”, проте і в такому випадку його повинен обговорити Альянс.
“Я не хочу говорити від імені інших країн. Безумовно, це суверенне рішення. Оскільки це стосується НАТО, я думаю, що це також буде частиною обговорення НАТО. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, які оборонні потреби України, і забезпечити їх задоволення”, – сказав Пет Райдер.
Додамо, що напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що США розглядають можливість передати Україні системи ППО Patriot.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається на нові переговори країн-учасниць Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде в Бухаресті 29 листопада, має дати сигнал про необхідність активізувати зусилля для надання Києву систем ППО. Він наголосив, що це має стосуватися як постачання запчастин і боєприпасів, так і навчання армійців.