У міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що поки не передаватимуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Водночас у відомстві наголосили, що саме ППО є головним у питанні надання допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, на даний час США не планують передавати Україні системи ППО Patriot. Однак, додав Райдер, дискусії щодо цього питання триватимуть.

“І у випадку, якщо буде що оголосити на цьому фронті, ми це зробимо”, – сказав він під час брифінгу.

Водночас речник Пентагону наголосив, що саме ППО є пріоритетом для США та їх союзників, коло заходить мова про підтримку України.

Щодо того, чи може інша країна НАТО передати свою систему ППО Patriot Україні, то, заявив Райдер, таке рішення було б “суверенним”, проте і в такому випадку його повинен обговорити Альянс.

“Я не хочу говорити від імені інших країн. Безумовно, це суверенне рішення. Оскільки це стосується НАТО, я думаю, що це також буде частиною обговорення НАТО. Знову ж таки, ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, які оборонні потреби України, і забезпечити їх задоволення”, – сказав Пет Райдер.

Додамо, що напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що США розглядають можливість передати Україні системи ППО Patriot.