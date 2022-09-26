Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що попри погрози російського президента Володимира Путіна, на даний час США не спостерігають ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Про це Карін Жан-П’єр повідомила на брифінгу.

Вона зауважила, що у США сприймають ядерні погрози російського президента дуже серйозно, проте наразі не бачать жодних підстав для зміни власного рівня готовності ядерних сил.

Жан-П’єр також зазначила, що Захід готовий посилити санкції проти РФ у разі анексії тимчасово окупованих територій України на тлі проведених псевдореферендумів.

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За її словами, країни Заходу спільно зі своїми союзниками готові створити додаткові швидкі та жорсткі економічні втрати для РФ у відповідь на дії країни-агресорки дії.

США заявили, що РФ чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що Штати та союзники рішуче зреагують.

Він наголосив, що нині РФ залишається “небезпечним супротивником, спроможним на значну жорстокість”. У США продовжують сприймати погрози РФ серйозно. Салліван додав, що Вашингтон надаватиме Україні необхідні засоби та технології для оборони надалі.