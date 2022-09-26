Про це Карін Жан-П’єр повідомила на брифінгу.
Вона зауважила, що у США сприймають ядерні погрози російського президента дуже серйозно, проте наразі не бачать жодних підстав для зміни власного рівня готовності ядерних сил.
Жан-П’єр також зазначила, що Захід готовий посилити санкції проти РФ у разі анексії тимчасово окупованих територій України на тлі проведених псевдореферендумів.
За її словами, країни Заходу спільно зі своїми союзниками готові створити додаткові швидкі та жорсткі економічні втрати для РФ у відповідь на дії країни-агресорки дії.
США заявили, що РФ чекатимуть катастрофічні наслідки у випадку застосування ядерної зброї. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що Штати та союзники рішуче зреагують.
Він наголосив, що нині РФ залишається “небезпечним супротивником, спроможним на значну жорстокість”. У США продовжують сприймати погрози РФ серйозно. Салліван додав, що Вашингтон надаватиме Україні необхідні засоби та технології для оборони надалі.
- Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка зброя в арсеналі Москви, включно зі стратегічною ядерною зброєю, може бути використана для захисту “приєднаних” окупованих територій.
- Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, але й на інші країни, зокрема на Чорноморський регіон.
- Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ядерні погрози від Кремля. За його словами, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, вона повинна пам’ятати, що ядерні ракети також є у Сполучених Штатів.
- РФ програє війну проти України, вона поки що не переможена, проте рухається в цьому напрямку, і у російського президента Володимира Путіна залишається все менше і менше карт.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози щодо застосування ядерної зброї, які президент РФ Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.
- Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна “брязканням зброєю”, заявивши, що такий шантаж з його боку “не спрацює”.