Про це повідомляє німецька медіакомпанія Deutsche Welle.
Сполучені Штати запропонували винагороду в розмірі 10 мільйонів американських доларів за “будь-яку інформацію” про один з командирів Хезболли Кавтарані.
Мухаммад Кавтарані є лідером ліванського шиїтського руху. США звинувачує його в координації проіранських груп в Іраку. Він був оголошений США глобальним терористом у 2013 році.
У заяві, опублікованій пізно ввечері в п’ятницю, Держдепартамент США сказано, що Кавтарані “взяв на себе частину політичної координації воєнізованих угруповань, орієнтованих на Іран, які раніше були організовані Касемом Сулеймані”, який був убитий на початку січня в Багдаді.
- Нагадаємо, що в четвер мінометний снаряд вибухнув на іракській військовій авіабазі К1 в провінції Кіркук на півночі Іраку. За повідомленнями іракських силовиків, жертв не було.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- Раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф дав свою оцінку ймовірності відкритого військового протистояння між Вашингтоном і Тегераном.