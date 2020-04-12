Через три місяці після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані, США оголосили нагороду мільйонів американських доларів за подробиці про Мохаммада Кавтарані, ліванського лідера Хезболли, який частково замінив Сулеймані в Іраку.

Про це повідомляє німецька медіакомпанія Deutsche Welle.

Сполучені Штати запропонували винагороду в розмірі 10 мільйонів американських доларів за “будь-яку інформацію” про один з командирів Хезболли Кавтарані.

Мухаммад Кавтарані є лідером ліванського шиїтського руху. США звинувачує його в координації проіранських груп в Іраку. Він був оголошений США глобальним терористом у 2013 році.

У заяві, опублікованій пізно ввечері в п’ятницю, Держдепартамент США сказано, що Кавтарані “взяв на себе частину політичної координації воєнізованих угруповань, орієнтованих на Іран, які раніше були організовані Касемом Сулеймані”, який був убитий на початку січня в Багдаді.