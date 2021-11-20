США попередили союзні країни про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін може планувати вторгнення на територію України, аби отримати контроль над більшістю областей.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Представники американської розвідки передали союзникам повідомлення про те, що залишилось небагато часу, аби завадити планам Кремля щодо військового вторгнення на територію України. Така інформація тепер може стимулювати активні дії країн Європи. Зокрема, щодо розроблення та введення спільного з США пакету економічних та військових санкцій для стримування Росії.

У виданні посилаються на інформацію від інсайдерів – представників в адміністрації США та керівництві Європейського союзу.

За словами одного з представників адміністрації США, російські урядовці ще не вирішили, що робитимуть з військами, які наразі сконцентровані біля українського кордону, але таке збільшення військових сил сприймають серйозно. Важливо, що США не вважають концентрацію російських військ біли кордону України – фейком.

Важливо, що директор Національної розвідки Авріл Хейнс цього тижня відвідав Брюссель, аби передати НАТО інформацію від американських спецслужб про можливе російське вторгнення в Україну. Така поїздка була плановою. За словами інсайдерів, саме тема концентрації російських військ на кордоні з Україною була основною під час зустрічі.

Окрім цього, США продовжують передавати Україні власні розвідувальні дані стосовно цього. До слова, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів у п’ятницю розмовляв з Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним. Вони обговорювали “активність Росії в регіоні”.

У виданні звернули увагу на те, що американська та британська розвідка все більше переконуються в тому, що президент Росії Володимир Путін “розглядає можливість військового вторгнення, аби взяти під контроль більшу частину України чи дестабілізувати країну, що може призвести до приходу до влади проросійських політиків”.

Інсайдери видання пропонують дві версії. Перші впевнені, що говорити про дестабілізацію чи ескалацію конфлікту ще зарано. Другі впевнені, що “Путін не сприймає серйозно загрозу жорстокої відповіді з боку Заходу”.

6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.

До цього, раніше американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною. Він сказав, що не коментуватиме наміри Росії та не може вдаватися до деталей оцінок розвідки. Але запевнив, що “будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США”.

П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.

Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.

“Ви подивіться, в якій ситуації ми опинилися. Ми кажемо, що американці брешуть, а росіяни кажуть правду. Це шок!”, – сказав він.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Запад-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.