Про це інформує CNN.

Він зазначив, що прямо і дуже чітко було повідомлено росіянам та Путіну про наслідки.

Водночас американський дипломат не вказав, хто і як саме попередив російського президента.

Посадовці в адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що Москву попередили на найвищому рівні про використання ядерної зброї РФ у війні проти України, але зауваження Блінкена є першим явним підтвердженням того, що це повідомлення було передано самому Путіну.

Блінкен повторив, що США “дуже уважно” стежать за “брязканням” Кремлем ядерною зброєю, але “не бачать жодних причин для зміни нашої ядерної позиції”.

Водночас, за його словами, остання заява РФ про те, що Україна розглядає можливість використання “брудної бомби”, є “черговою вигадкою та чимось, що також є вершиною безвідповідальності з боку ядерної держави”.

“Причина, по якій це конкретне звинувачення викликає у нас певне занепокоєння, полягає в тому, що Росія має досвід проєктування, тобто звинувачення інших у тому, що вони збираються зробити самі”, — пояснив Блінкен.

Він також зауважив, що США безпосередньо спілкувалися з росіянами “щодо спроби використати це неправдиве твердження як привід для будь-якої ескалації”.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що РФ часто звинувачує інших у тому, що має намір зробити самостійно. Тому він застеріг державу-агресора від ескалації під приводом звинувачень України у створенні так званої “брудної бомби”.