Про це інформує Reuters.
Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо повідомив заступнику міністра фінансів Туреччини Юнусу Елітасу під час телефонної розмови.
За інформацією Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, російські юридичні та фізичні особи намагалися використовувати Туреччину з метою обійти санкції Заходу, які були запроваджені через війну Росії проти України.
Під час телефонної розмови вони також обговорили поточні зусилля щодо впровадження та забезпечення виконання санкцій проти Росії.
- У міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 755 мільйонів доларів.
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За інформацією ЗМІ, у Білому домі схвалюють удари України по військових складах Росії у Криму, який було окуповано ще у 2014 році. Зазначається, що атаки у Криму — це чесна гра для України.