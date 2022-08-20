Російські юридичні та фізичні особи намагаються обійти санкції Заходу, запроваджені у зв'язку з агресією проти України, через Туреччину.

Про це інформує Reuters.

Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо повідомив заступнику міністра фінансів Туреччини Юнусу Елітасу під час телефонної розмови.

За інформацією Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки, російські юридичні та фізичні особи намагалися використовувати Туреччину з метою обійти санкції Заходу, які були запроваджені через війну Росії проти України.

Під час телефонної розмови вони також обговорили поточні зусилля щодо впровадження та забезпечення виконання санкцій проти Росії.