Посольство США у Києві закликало громадян США не в’їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно виїхати, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

Ситуація з безпекою по всій Україні продовжує бути жорстокою та непередбачуваною через триваючі військові атаки з боку РФ, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки, зазначили там.

Тож у посольстві додатково закликали уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема й в західних регіонах.

Дипломати наголосили, що безпекова ситуація по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки.