Про це повідомляє пресслужба посольства.
Ситуація з безпекою по всій Україні продовжує бути жорстокою та непередбачуваною через триваючі військові атаки з боку РФ, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки, зазначили там.
Тож у посольстві додатково закликали уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема й в західних регіонах.
Дипломати наголосили, що безпекова ситуація по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки.
“Знайте розташування вашого найближчого укриття або захищеного місця. У разі мінометного та/або ракетного вогню дотримуйтеся вказівок місцевої влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви вважаєте, що ваше поточне місцезнаходження більше не безпечне, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов’язані з переїздом в інше місце”, – йдеться у рекомендації.
- Нагадаємо, о 10:50 РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Завтра оголошений день жалоби за 21 загиблим, серед яких троє дітей.
- Також російські окупанти завдали ракетного удару по депо метрополітену в Харкові. Атака сталася у ніч з 13 на 14 липня.
- Водночас військові Збройних Сил України вже звільнили 44 населені пункти Херсонської області, проте більшість її наразі залишається під тимчасовою окупацією.
- Триває сто сорок перша доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. А також веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ.