Про це повідомляє пресслужба посольства.

Ситуація з безпекою по всій Україні продовжує бути жорстокою та непередбачуваною через триваючі військові атаки з боку РФ, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки, зазначили там.

Тож у посольстві додатково закликали уникати великих зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати російськими військовими цілями будь-де в Україні, зокрема й в західних регіонах.

Дипломати наголосили, що безпекова ситуація по всій Україні є дуже нестабільною, і ситуація може погіршитися без попередження. Громадяни США повинні залишатися пильними та вживати відповідних заходів для підвищення своєї обізнаності щодо безпеки.

“Знайте розташування вашого найближчого укриття або захищеного місця. У разі мінометного та/або ракетного вогню дотримуйтеся вказівок місцевої влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви вважаєте, що ваше поточне місцезнаходження більше не безпечне, вам слід ретельно оцінити потенційні ризики, пов’язані з переїздом в інше місце”, – йдеться у рекомендації.