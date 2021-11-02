Члени Палати представників ухвалили рішення посмертно нагородити Золотими медалями Конгресу 13 американських військовослужбовців, які загинули в серпні внаслідок теракту біля аеропорту Кабула. Це найвища цивільна нагорода, яку присуджують за особливі досягнення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Законопроєкт мають схвалити члени Сенату США та передати на підпис президенту країни Джо Байдену.

“Американські військові вийшли за рамки службового обов’язку, аби захистити громадян США та наших союзників, аби гарантувати їх безпеку в надзвичайно небезпечній ситуації, коли таліби відновили контроль над Афганістаном… Вони продемонстрували виняткову хоробрість та відвагу проти талібів… Американські військові пожертвували свої життя, їх героїзм заслуговує на повагу”, – йдеться в документі.

Ось список 13 загиблих американських військових:

сержант Дарін Т. Гувер, 31 рік, штат Юта;

сержант Джоханні Розаріо Пічардо, 25 років, штат Массачусетс;

сержант Ніколь Л. Джі, 23 роки, штат Каліфорнія;

капрал Хантер Лопес, 22 роки, штат Каліфорнія;

капрал Деган В. Пейдж, 23 роки, штат Небраска;

капрал Умберто А. Санчес, 22 роки, штат Індіана;

молодший капрал Девід Л. Еспіноза, 20 років, штат Техас;

молодший капрал Джаред М. Шмітц, 20 років, штат Міссурі;

молодший капрал Райлі Дж. МакКоллум, 20 років, штат Вайомінг;

молодший капрал Ділан Р. Мерола, 20 років, штат Каліфорнія;

молодший капрал Карім М. Нікоуі, 20 років, штат Каліфорнія;

госпітальєр ВМС Макстон В. Совяк, 22 роки, штат Огайо;

армійський штаб-сержант Раян К. Кнаусс, 23 роки, штат Теннессі.

Нагадаємо, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу. Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула. Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

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