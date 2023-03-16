За даними ЗМІ Сполучені Штати поспішають підготувати Україну до весняного контрнаступу. За інформацією джерел, у США розглядають два основні сценарії наступу для ЗСУ.

Про це повідомляє Politico.

15 березня після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна не може гаяти час.

“Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання. Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання цих нових систем”, – сказав Остін.

З приходом весни офіційні особи США все більш стурбовані скороченням поставок боєприпасів, протиповітряної оборони та зменшенням кількості досвідчених солдатів.

І Росія, і Україна продовжують кидати бійців у бій за Бахмут на Донеччині, яке США не вважають стратегічно важливим. Але Пентагон каже, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби.

Зараз офіційні особи США більше зосереджені на тому, щоб підготувати Україну до великого весняного наступу, який, як вони очікують, розпочнеться до травня.

Сотні західних танків і бронетехніки, зокрема бронетехніка, яка може наводити мости і дозволяти військам переправлятися через річки, прямують в Україну для наступу. США та європейські партнери також постачають величезну кількість боєприпасів і 155-мм снарядів, які Україна визначила як свою найбільш нагальну потребу.

Пакети допомоги США “чотири-п’ять місяців тому були спрямовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу”, – сказав один американський посадовець на умовах анонімності.

У той час як офіційні особи США намагаються не вказувати Україні, як вести війну, лідери Пентагону заявили, що надане обладнання та навчання дозволять ЗСУ виграти війну — де і коли вони цього захочуть.

Понад 600 українців у лютому пройшли п’ятитижневу програму навчання в Німеччині, яка включала базові навички, такі як стрільба, а також медичну підготовку та навчання загальновійськовому маневру на бойових машинах Bradley і бронетранспортерах Stryker американського виробництва. Тепер ці сили повернулися на поле бою, і друга партія із сотень додаткових солдатів зараз проходить навчання.

За зачиненими дверима офіційні особи США тиснули на Україну, щоб вона зберігала артилерійські снаряди та стріляла більш прицільно. Насамперед це стосується Бахмута, де обидві сторони швидкими темпами витрачають боєприпаси.

Україна ще не визначилася зі стратегією, кажуть офіційні особи США, але у неї є, по суті, два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть посадовці, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду сил.

Тому найімовірніше, що втілювати у життя будуть саме другий варіант наступу.

Окрім надсилання зброї та навчання, цього місяця високопоставлені американські генерали приймали українських військових у Вісбадені, Німеччина, для серії настільних навчань , щоб допомогти Україні розпочати наступний етап війни.