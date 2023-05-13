Рада національної безпеки США оголосила, що армія Сполучених Штатів працює з союзниками, щоб відправити більше кораблів і літаків на Близький Схід, оскільки Іран посилює захоплення торговельних танкерів.

Про це повідомляє Politico.

12 травня речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що Пентагон робить кроки для зміцнення оборонних позицій у Перській затоці.

Таку заяву було зроблено після того, як 3 травня Корпус вартових Ісламської революції захопив нафтовий танкер “Niovi” під панамським прапором, коли судно йшло через Ормузьку протоку. Танкер покинув Дубай і рушив до порту ОАЕ, коли низка катерів ВМС КВІР змусила танкер прямувати в іранські води.

Ще один інцидент стався 27 квітня, коли танкер Advantage Sweet, що належить Маршалловим Островам, також був захоплений після зіткнення з іранським човном, внаслідок якого постраждали кілька членів екіпажу.

За останні два роки КВІР атакував або зупинив роботу 15 танкерів, оскільки напруга між Іраном і США зростає через ядерну програму країни.

Кірбі сказав, що “надасть додаткові подробиці щодо цих посилень” протягом кількох днів. Вашингтон також посилить свою координацію з International Maritime Security Construct, групою з 11 країн, сформованою для захисту торгового судноплавства в регіоні.

Уряд Ірану “не має виправдання для цих дій”, сказав Кірбі, додавши, що США “не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на водних шляхах Близького Сходу, включаючи Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандаб”.

Віцеадмірал Бред Купер, голова Центрального командування ВМС США, також заявив у своїй заяві, що “необґрунтоване, безвідповідальне і незаконне захоплення і переслідування торговельних суден Іраном має бути припинено”.